VOCERA DE GOBIERNO DEFIENDE NOMBRAMIENTO DE ALBERTO CARDEMIL COMO SEREMI

La vocera de gobierno, Cecilia Pérez, defendió la designación de Alberto Cardemil como seremi de Hacienda en la Región del Maule, pese a que estuvo involucrado en una de las aristas de la investigación del Caso Penta por financiamiento irregular de la política.

“No enfrenta ningún proceso judicial. Efectivamente fue investigado por el ministerio público y, según voces del mismo organismo, entregó testimonio veraz y acompañó antecedentes importantes para la investigación, por lo que la justicia determinó no ir por un juicio y tener una salida alternativa”, sostuvo en entrevista con Ahora Noticias Matinal.

Efectivamente, el proceso contra Cardemil fue suspendido condicionalmente en 2017, tras pagar una indemnización de 10 millones de pesos y quedar con firma mensual por un año.

“Determinamos, por instrucción del Presidente, que en los cargos que lo acompañan, no íbamos a tener personas formalizadas o condenadas y eso se ha cumplido. Alberto Cardemil no fue condenado y tiene el derecho volver a tener la posibilidad de ejercer un cargo”, añadió.

TRANSANTIAGO

En otro tema, calificó de irresponsables las críticas del ex subsecretario de Transporte, Carlos Melo, quien sostuvo que el gobierno de Sebastián Piñera pasó la “retroexcavadora” tras declarar desierta la licitación del Transantiago.

“Son dichos irresponsables, ya que no existe una retroexcavadora, existe una mala licitación, no solamente pensada y diseñada mal, sino que con un espíritu que va en contra de los parámetros que la justicia establece”, sentenció.