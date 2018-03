CRISIS POLÍTICA EN PERÚ: EL PRESIDENTE PPK RENUNCIA A LA PRESIDENCIA

Pedro Pablo Kuczynski renuncia al cargo de Presidente de la república de Perú. Asegurando que seguirá “comprometido siempre con el país”.



Tras salir a las 16.00 hrs del Palacio de Gobierno de Perú, la presidencia del país vecino confirmó que se entregaría un mensaje presidencial. Luego de rumores y confirmaciones en los medios de comunicación peruanos, a las 16.40 hrs se liberó el video donde se veía a Pedro Pablo Kuczynski rodeado de personas y confirmando los rumores ya señalados.

“Esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país y que no nos permite avanzar (…) No quiero ser un escollo para la nación y no quiero que la patria y mi familia sigan sufriendo”, dijo PPK.

Su renuncia debe ser confirmada por el congreso este jueves.

