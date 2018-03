GOBIERNO Y EVENTUALES SOLICITUDES DE REOS DE PUNTA PEUCO: “NO ES LLEGAR Y ENTREGAR INDULTOS”

Este viernes, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a la intención manifestada por la defensa de 70 reos del Penal Punta Peuco de recurrir al Presidente Sebastián Piñera. Esto, en caso de que no fructifere la solicitud al ministro en visita Mario Carrozapara que sus representados puedan terminar sus condenas bajo el régimen de arresto domiciliario total.

“Todos los reos, cualquiera que sea la cárcel donde estén cumpliendo su pena, tienen derecho a solicitar beneficios carcelarios o incluso indulto. En el caso de los beneficios se otorgan en la medida que cumplan con los requisitos, pero se tiene que entender que son beneficios y no derechos, por lo que se tienen que resolver de acuerdo al criterio del gobierno. En el caso de los indultos, también se solicitan al Ejecutivo y este verá en cada caso si corresponde otorgarlo o no”, comenzó señalando el secretario de Estado.

Finalmente, Larraín recalcó que “fueron muy pocos los indultos que se dieron en la primera gestión del Presidente Piñera y me parece que el criterio restrictivo va a seguir siendo la tónica dominante de nuestro periodo. Se pueden otorgan indultos, pero no de forma masiva, se debe estudiar caso a caso y se ven si hay situaciones gravísimas para poder proceder. No es llegar y otorgar indultos a personas porque lo solicitan”.