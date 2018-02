Revise la nómina de los 35 subsecretarios nombrados por electo presidente Piñera

El presidente electo Sebastián Piñera entregó la nómina de los 35 subsecretarios que lo acompañarán en el comienzo del funcionamiento de su Gobierno desde el próximo 11 de marzo, donde se destaca la repetición de seis nombres de su primera administración, cuatro de los cuales irán en el mismo cargo.

Uno es el caso de Rodrigo Ubilla quien volverá a ser subsecretario del Interior y Claudio Alvarado en la subsecretaría General de la presidencia.

Se destaca el ex diputado UDI Felipe Salaberry quien asumirá en Desarrollo Regional y Alfonso Silva, quien se repetirá en Relaciones Exteriores. El ex director del Sernac Juan José Ossa asumirá en Justicia y la ex diputada Mónica Zalaquett, lo hará en Turismo.

La lista completa es la siguiente: