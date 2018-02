Canciller afirma que Chile esta listo para alegatos y espera que TV de Bolivia no los censure

El canciller Heraldo Muñoz se reunió en París con el equipo jurídico que participará de los alegatos orales que tendrán Chile y Bolivia en la Haya tras la demanda marítima de la nación vecina.

El Ministro de Relaciones Exteriores resaltó que se está muy bien preparados para iniciar esta fase que se extenderá desde el 19 al 22 de marzo próximo ante la Corte Internacional de Justicia.

“Estamos muy bien preparados y tranquilos, porque lo principal que busca Bolivia ya no lo consiguió. Primero el acceso soberano, el derecho de acceso soberano que la Corte dijo que no era el caso, que este caso es sobre una supuesta obligación a negociar y que tiene que ser demostrada y si existiese, implicaría por parte de la corte un prejuzgamiento del resultado que dependería exclusivamente de las partes”.

Por último, dijo que espera que loa argumentos de Chile no sean censurados por la televisión boliviana, cosa que ocurrió el 2015 cuando se revisaron las objeciones preliminares. En esa oportunidad, el Gobierno de Evo Morales cortó la transmisión, porque dijo que la gente no tenía que ver “cosas que no le interesan”.