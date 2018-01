Ministro de Justicia : “No conozco a nadie que haya planteado cerrar Punta Peuco”

El ministro de Justicia, Jaime Campos, conversó esta mañana con radio Infinita donde se refirió a la polémica en torno al cierre de la cárcel de Punta Peuco y a la crisis en el Sename.

Ante la posibilidad de cerrar el recinto penitenciario, el titular de Justicia aseguró que “hasta este minuto, el gobierno no ha adoptado resoluciones”, enfatizando en que “prácticamente no conozco a nadie que haya planteado cerrar Punta Peuco”.

“Soy un mero ministro de Justicia, no me voy a entrometer…pero técnicamente se puede cerrar o mantener (Punta Peuco)” en esa línea, Campos, confesó que “si algo se hace en Punta Peuco, no será el cierre sino transformarlo en un recinto penal basado en otro criterio de segregación”

Sobre el Servicio Nacional de Menores, el secretario de Estado dijo estar convencido en que la actual política de infancia en Chile “está fracasada y colapsada” asegurando que si no se avanza hacia una “nueva institucionalidad, no solucionaremos nada”.

En relación a la muertes registradas en los distintos centros del servicio aseguró que “los niños que mueren son unos 280 y la inmensa mayoría corresponde a recintos privados o colaboradores”

“Estamos tratando de mejorar el deficiente sistema actual, pero poniéndole parches a un sistema que hace agua por los cuatro costados” resaltó.

