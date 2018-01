Jefe bancada DC: “Hoy no confío en nadie del PS y PC”

El diputado Roberto León se refirió en radio Infinita a la polémica por el quiebre entre la DC y la centro izquierda luego de la designación del senador Andrés Zaldívar al Consejo de Asignaciones Parlamentarias.

Consultado sobre el ‘congelamiento’ de dialogo de la falange con los partidos de la Nueva Mayoría, el parlamentario dijo que “yo advertí el daño que se podría producir si había un veto a un camarada nuestro como el senador Andrés Zaldívar”.

Respecto a si las razones del ‘descuelgue’ del PS habría sido producto de que no se apoyó a Osvaldo Andrade para un cargo dentro de las comisiones , León sostuvo que “cuando Andrade fue presidente de la Cámara contó, como correspondía, con los votos de la DC. La DC siempre ha cumplió los acuerdos, siempre” enfatizó.

Ante la decisión de suspender reuniones y conversaciones hasta marzo con los partidos de la NM y qué gestos o exigencias esperan como DC para retomar el dialogo sostuvo que “fue un golpe muy duro” señalando que esperaban un gesto para reconstruir las confianzas. En esa línea agregó que hoy con los partidos de la Nueva Mayoría “está todo suspendido”.

Por las críticas del diputado Gabriel Boric quién lo acusó de un chantaje, porque se estaban mezclando cosas y que no objetaban nombres sino que apuntaban al método, Roberto León recordó que él excluía del acuerdo al Frente Amplio, sin embargo dijo que “llama la atención el discurso de FA, porque si hubieran logrado de que se aceptara un nombre de ellos el tema no hubiera sido cuestión. Para estos jóvenes, en la medida que se les de poder, está todo arreglar” agregó que “mal se puede hablar de chantaje cuando fundamentadamente yo me dirijo a los socios de la Nueva Mayoría”.

Agregó que hoy en día para negociar no confía “lamentable y dolorosamente” en nadie del PS y PC