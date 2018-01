Chile Transparente y nominación de Andrés Zaldívar: “Se podría haber elegido otro nombre”

Crece la polémica por la nominación del senador DC, Andrés Záldívar, como miembro del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, por su negativa a entregar los informes de asesorías que solicitó la fiscalía.

En conversación con radio Infinita Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, justamente se refirió a la polémica que envuelve la nominación del actual presidente de la Cámara Alta, de 81 años, y dijo que “se podría haber elegido otro nombre”. A su juicio, “el problema tiene que ver con las actuaciones que Zaldívar ha tenido como presidente del Senado”.

Además, sobre la remuneración que podría recibir el DC en el Comité de Asignaciones (más de $2 millones), Precht dijo que “hay algo que no está bien”.

Los cinco nombres propuestos por una comisión bicameral, además de Zaldívar, son el ex diputado RN Alfonso Vargas, el ex senador PR José Antonio Gómez, el ex consejero del Banco Central Enrique Marshall y el ex decano de Derecho de la Universidad Católica Arturo Yrarrázaval.