Mariana Aylwin renunció a la DC junto a miembros de “progresismo con progreso”

La ex ministra de Educación Mariana Aylwin presentó su renuncia a la Democracia Cristiana, en medio de un proceso de expulsión que había iniciado un grupo de militantes ante el Tribunal Supremo de la colectividad.

Aylwin quien era cuestionada por los dichos emitidos en radio Infinita sobre su mayor identificación con Chile Vamos, además de su decisión de no respaldar la candidatura de Alejandro Guillier, es seguida por una treintena de militantes en la decisión, los que conformaban el grupo “Progresismo con Progreso”.

Entre los nombres que se suman a la renuncia masiva está el ex subsecretario y presidente del Directorio del Metro Clemente Pérez, el ex superintendente de Valores y Seguros Álvaro Clark y el ex ministro de Economía Hugo Lavados.