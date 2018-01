Trump y libro “Fuego y Furia”: duerme separado de Melania y teme ser envenenado

El presidente Trump estaría intentado evitar la publicación la próxima semana, del libro “Fuego y Furia” que fue escrito por Michael Wolff y que revela las manías, falta de preparación e inseguridad que protagonizó el mandatario durante su campaña a la Casa Blanca.

El texto que se escribió tras 18 meses de investigación en el entorno del actual gobernante, revela como se habría quedado perplejo al ser electo, el mal trato que da a su esposa Melania.

Dormirían en piezas separadas, el color de su pelo es porque no se deja aplicar correctamente el producto “Just for Men”. Por último, se dice que convive con el temor a ser envenenado, no permite que le muevan la ropa sucia de su habitación ni toquen su cepillo de dientes.