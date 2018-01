José Miguel Insulza dice que “habría sido raro” que la NM ganara la elección presidencial y que se trató de una “derrota política muy fuerte”

El ex canciller y ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, conversó con radio Infinita donde se refirió a la derrota del oficialismo en el balotaje y también al viaje de la presidenta Michelle Bachelet a Cuba.

Consultado por las razones de la derrota de Alejandro Guillier en la elección presidencial ante Sebastián Piñera, el senador electo dijo que “no hablaría de derrotas ideológicas. Las ideologías nunca son derrotadas. Estoy convencido que esto no es una pura derrota electoral. La sorpresa hubiera sido que hubiéramos ganado: con los niveles de aprobación que el gobierno tuvo durante gran parte de su mandato, con el tipo de alianza que teníamos , con la forma en que nos conducíamos en esa alianza, con rencillas permanentes al interior de ella; creo habría sido raro que ganáramos, más bien lo que daba la impresión es que no tuviéramos un proyecto que el país quisiera realmente adoptar”.

Asimismo, aseguró que “fue una derrota política muy fuerte y que no la vamos a resolver de un día para otro, pero para poder empezar tenemos que reconocer eso”.

“Si Guillier hubiera ganado, hay que decirlo francamente, habría ganado con los votos de un montón de gente que decía ‘no me gusta Piñera’ “, agregó.

Sobre el momento por el que atraviesa la DC y en particular con Mariana Aylwin, el ex ministro dijo que “eso empezó a pasar mucho antes. Era evidente que en la DC no estaban contentos con el estado de la coalición. Es lamentable que ella (Aylwin) se esté marginando del partido”

Bachelet a Cuba

Sobre la polémica generada a raíz de la fecha en que la mandataria, Michelle Bachelet realizará su visita a Cuba, Insulza sostuvo que “gobernar hasta el último día significa llevar adelante las relaciones exteriores del país y cumplir los compromisos que se tienen”, en ese sentido resaltó que “este viaje estaba comprometido y estaba en el programa de la presidenta”.

En esa línea y ante las críticas de la oposición, el ex canciller dijo que “no creo que el viajar a un país sea avalar la política que ese país hace”.

