Jorge Burgos descarta renunciar a la Democracia Cristiana: “No lo he hecho porque tengo fe en la DC”

El ex ministro y militante DC, Jorge Burgos, conversó esta mañana con radio Infinita y se refirió a la situación que se vive al interior de la falange, responsabilidades en la derrota presidencial y caso Caval.

Consultado sobre las palabras emitidas por la actual líder del partido, Miryam Verdugo, quien dijo que Mariana Aylwin está haciendo un uso excesivo de su calidad de hija de un ex presidente. Esto, en medio de la causa que abrió el Tribunal Supremo (TS) de la DC contra la dirigente y otros integrantes de “Progresismo con Progreso” por haber suscrito una declaración en contra de la idea de apoyar a Alejandro Guillier en segunda vuelta.

Burgos dijo que “Esperaría que quien está conduciendo, transitoriamente, la DC fuera más cuidadoso en sus juicios”

Respecto a los rumores sobre una posible renunciar a la falange, el ex secretario de Estado confesó que “en algún momento me he planteado si estoy bien ubicado o no. No lo he hecho porque tengo fe en la DC, la esperanza de que la DC sea capaz de rectificar en cuestiones esenciales”.

En relación a las responsabilidades en la derrota oficialista en las elecciones presidenciales, donde algunas voces apuntan a la Mandataria Michelle Bachelet, Burgos dijo que “sería injusto decir que toda la responsabilidad le corresponde a la presidenta” sin embargó dijo “sí tiene responsabilidad, pero no es la única”.

Sobre las palabras de Sebastián Dávalos en el marco del caso Caval, donde habló de una “muy corrupta fiscalía” y acusó al ente persecutor de “indecente”, el ex ministro de Interior dijo que son declaraciones “de una persona que después de varios reveses, tiene una buena noticia del punto de vista procesal” sin embargó resaltó que el Ministerio Público no es corrupto pero que “sí comete errores”.

AUDIO