Diputado Pilowsky por fraude en Carabineros: “Van a seguir las formalizaciones, aumentar el número de formalizados y el monto”

El presidente de la comisión investigadora del mega fraude al interior de Carabineros dijo que “es una situación que se explica por falta de control al interior de la institución, cierto grado de impunidad y una cultura de la no sanción”.

En diálogo con radio Infinita, el parlamentario resaltó “el trabajo del ministerio público y en particular de fiscal Campos, en orden de desenmascarar una maquinaria corrupción al interior de Carabineros que funcionó durante muchos años”.

Sobre la formalización al ex general director de la institución, Eduardo Gordon, sostuvo que “la preocupación es que hay un ex director general, es una situación que se explica por falta de control al interior de la institución, cierto grado de impunidad y una cultura de la no sanción”.

“En materia de responsabilidades, creo que en Chile falta mucho por avanzar. En el tema de las responsabilidades políticas y particularmente en las instituciones militares, respecto de la responsabilidad del mando”, agregó.

Finalmente, Jaime Pilowsky aseguró que “van a seguir las formalizaciones, aumentar el número de formalizados y el monto”, resaltando que “estamos frente al fraude más grande en la historia de Chile”.

