Bancos operarán normalmente el próximo viernes

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aclaró que este viernes 29 de diciembre, no será feriado bancario. Según determina la Ley General de Bancos estas instituciones no operan cuando el 31 de diciembre cae día hábil, situación que no se genera este año.

El feriado se originó hace muchos años, cuando los funcionarios bancarios hacían cierres destinados a balances generales y se efectuaba la contabilidad general del año.