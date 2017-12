Cristián Monckeberg se abre a posibilidad de que Mariana Aylwin se incorpore al Gobierno de Piñera

El presidente de Renovación Nacional en conversación con Infinita, ve con buenos ojos que “distintos liderazgos se sumen a la coalición de centro derecha”.

Luego de las palabras de Mariana Aylwin, donde afirmó sentirse más identificada hoy con Chile Vamos que con la Nueva Mayoría, el diputado señaló llamarle la atención que muchos demócrata cristianos la “hicieran pedazos”.

En esta línea, argumentó que “no es ningún pecado coincidir en temas como nuestro programa de Gobierno”. Asimismo, reconoció que “evidentemente yo sumaría personas y liderazgos que tengan vínculos con la DC, sean militantes o no”.

Amplitud…

Sobre los rumores de una posible petición de su partido al presidente electo, Sebastián Piñera de no incorporar a Lily Pérez y a Rojo Edwards al gabinete, Monckeberg señaló que “A Amplitud no los vi mucho trabajar en la campaña pero no hemos vetado a nadie”.