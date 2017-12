Ernesto Velasco:”Las críticas más feroces hacia Guillier venían de nuestro sector y eso dinamitó la falta de unidad”

El presidente del Partido Radical Ernesto Velasco, en conversación con radio Infinita se sumó a las voces que dan por finalizada a la Nueva Mayoría y aseguró que el comando de Alejandro Guillier no los hizo “partícipe en la obra final” del proceso eleccionario.

“La Nueva Mayoría, en los hechos, está cerrando un capítulo y habrá que abrir otros” con esas palabras, Ernesto Velasco se refirió cuando fue consultado sobre el futuro de la coalición oficialista tras la derrota en segunda vuelta.

En esa línea y sobre las razones que llevaron a Alejandro Guillier a perder la segunda vuelta por más de diez puntos , Velasco dijo que el senador “fue un destello en la oscuridad, fue un liderazgo que trató de ocuparse ante la ausencia de otros. Creo que nos nos equivocamos, fue el más competitivo de la centro izquierda”, asimismo agregó que “las críticas más feroces hacia Guillier, a veces, no venían de la derecha o de los adversarios, sino que de nuestro sector y eso dañó, dinamitó la falta de unidad”.

Consultado respecto a si el Ejecutivo podría tener alguna responsabilidad en la derrota del candidato oficialista, el timonel del PR señaló que “el Gobierno no tiene responsabilidad en la campaña. El error (del Gobierno) no es ahora sino que en un proceso de tiempo mayor, por no haber tenido una relación más fluida con los partidos y parlamento, haber implementado mejor las reformas”.

Además, Ernesto Velasco, confirmó las palabras emitidas en Infinita por el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, quién dijo que el comando del senador por Antofagasta sacó a los partidos de su entorno, “es así. No se nos hizo partícipe en la obra final de este proceso, así de claro”.

Finalmente, pidió que en el rol de oposición, la centro izquierda aprenda a “valorar los liderazgos que nuestro sector tiene”.