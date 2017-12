Manuel José Ossandón dice que triunfo de Piñera fue por “barraca” y asegura que la “derecha social llegó para quedarse”

El ex precandidato presidencial y senador RN, aseguró que la victoria del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, pasó porque luego de la primera vuelta el ex mandatario “escuchó a la gente” .

En conversación con radio Infinita, el parlamentario fue consultado por su rol en la campaña de Sebastián Piñera donde a este último se le vio con un mensaje más ciudadano.

Al respecto el ex precandidato dijo que “el presidente Piñera ganó porque escuchó a la gente. Tuvimos una reunión, dura al principio, y logramos que él, como estadista y con su experiencia, se diera cuenta que Chile habló en primera vuelta. Yo ahí logré plantar las banderas de la derecha social y la más importante era la de la gratuidad”

En esa línea agregó que “él (Piñera) después, en el proceso de su campaña, fue demostrando la importancia que era para él eso, hizo una propuesta muy buena sobre llegar al 90% de la gratuidad en los técnico profesionales, reconocer que la ley de pesca hay que cambiar, elección democrática de los intendentes regionales pero con atribuciones. Reconocer las propuestas de Metro a los sectores más vulnerables de la Región Metropolitana”.

Sobre los resultados en la comuna donde fue alcalde, Ossandón resaltó que “lo dije antes de la elección, en Puente Alto era muy difícil que Piñera gane, porque es una comuna de historia de izquierda. Qué habría pasado si ese resultado se daba en Las Condes, eso es la misma realidad de un lado para otro”

Respecto a como serán los próximos cuatros años bajo el gobierno de Sebastián Piñera, el ex edil de Puente Alto dijo que “hay que preguntárselo a él”, sin embargo señaló que “creo que con 10 puntos de diferencia, esto fue barraca, el presidente Piñera no va a ser un presidente que no tenga legitimidad, va a tener más legitimad de lo que creíamos”

Finalmente se refirió a las palabras de la diputada Karol Cariola quién tras la elección dijo que “en Recoleta vi gente que no había visto nunca, de pelo muy rubio”, al respecto el senador le respondió duramente: “yo le diría que aprenda a perder, ella le hace mal a la política con esos comentarios”, agregando que “la derecha social llegó para quedarse”

