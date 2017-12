#ElecciónInfinita Análisis: Las razones del triunfo de Sebastián Piñera

Un resultado definitivo y sorpresivo. Esa fue la conclusión de los expertos de la Universidad Central, Rodrigo España y Oriana Piffre, respecto a la votación en la segunda vuelta presidencial que al cierre de esta nota da a Sebastián Piñera como ganador de las elecciones presidenciales, alcanzando el 54,57% de los votos válidamente emitidos, totalizando 3.643.241 sufragios. En tanto, el candidato del oficialismo, Alejandro Guillier, acumuló 3.033.212 votos, correspondientes al 45,43% de los votos.

¿Por qué perdió Alejandro Guillier?

El director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Central, Rodrigo España, indicó a Infinita.cl que uno de los principales factores que marcaron el triunfo de Sebastián Piñera tienen que ver más bien con la debilidad de su oponente, quien no logró cautivar a una masa crítica de votantes del Frente Amplio. “Alejandro Guillier no se la jugó con sus propuestas. Fue extremadamente ambiguo con la propuesta de condonación del Crédito con Aval del Estado y tampoco dio claridad respecto a cuál era su verdadera propuesta sobre el movimiento No más AFP”, señaló el profesional.

La académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Oriana Piffre, indicó que el principal problema del actual senador por Antofagasta fue que no pudo aunar las posturas de todos los movimientos de izquierda. “No hubo articulación entre los movimientos de izquierda, sino que un tibio llamado a que se debía impedir el triunfo de Sebastián Piñera”.

La incidencia del Frente Amplio en el resultado electoral

En primera vuelta la entonces candidata Beatriz Sánchez logró más del 20% de los votos válidamente emitidos. A las pocas semanas la abanderada del Frente Amplio indicó que apoyaría a Alejandro Guillier. A ese anuncio se sumaron semanas después Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Vlado Mirosevic y Alberto Mayol, importantes líderes del naciente movimiento político que indicaron que apoyarían al candidato del oficialismo.

Sin embargo el traspaso de votos no fue tal. ¿Cuáles fueron los motivos? Según Rodrigo España los líderes del Frente Amplio dieron un respaldo de último momento. “Ese tipo de gestos no significaron en lo absoluto un traspaso de votación hacia el candidato de Fuerza de Mayoría. Su falta de definición en temas importantes para el votante frenteamplista condenaron su opción de llegar a La Moneda”.

Visión que comparte Oriana Piffre, quien indicó a Infinita.cl que “el Frente Amplio no cuenta con una articulación que le permita tomar decisiones sólidas. Al ser un movimiento político que recién está naciendo, no existe una lógica de articulación de trabajo que permita una efectiva discusión de las decisiones”.