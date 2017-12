Vocera de salud de Piñera critica duramente propuesta de Guillier de destinar 3% de cotización a fondo común

La ex ministra de Salud, Soledad Barría representante del comando de Alejandro Guillier y la diputada Karla Rubilar, por Sebastián Piñera discutieron en Infinita los lineamientos de los comandos.

Luego de la entrevista con Radio Infinita, la vocera de salud del comando de Sebastián Piñera criticó la propuesta del abanderado oficialista de destinar 3 puntos de cotización de isapres a fondo común, asegurando que es “meterle la mano al bolsillo a la clase media”.

“Si le quitan el 3%, van a haber personas que van a tener que cambiarse de isapre a Fonasa, saturando más el sistema público que no da abasto, no queremos eso para Chile. (…) Es una pésima forma que daña a la clase media y no mejora la atención de nadie”, criticó.

En la conversación la ex ministra explicó que el concepto es hacer un fondo común entre los cotizantes para el primer nivel de atención.

