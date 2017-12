Clemente Pérez en Infinita: “Guillier no representa los principios de la DC”

El DC y ex subsecretario Clemente Pérez justificó su decisión junto a un grupo de militantes de su partido, de no alinearse con el candidato presidencial del oficialismo y afirmó que “Guillier no representa los principios de la Democracia Cristiana. Un partido de centro izquierda con consensos y que valora la iniciativa privada, con importancia del crecimiento económico, la ética y los valores democráticos”.

De paso rechazó la iniciativa de un grupo de miembros de su partido que buscan que todos los que conforman el grupo ”progresismo con progreso” sean expulsados, por decidir no votar por Alejandro Guillier. En diálogo con Infinita dijo “¿Porque les preocupa tanto que no votemos por Gullier si somos cuatro pelagatos… porqué les molesta tanto?” se preguntó. Agregó que “en verdad saben que representamos mucha más gente de la que parece estar militando en los progresistas con progreso”.

Pérez destacó que no correspondería una expulsión, ya que la decisión de respaldar a Guillier la decidió el Consejo y no la Junta Nacional.

Escuche parte de sus declaraciones: