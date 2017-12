Archi: Piñera y Guillier se enfrentan en debate de cara a la segunda vuelta

Pasadas las 8 de la mañana se dio inicio al primer debate presidencial entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier, de cara a la segunda vuelta del 17 de diciembre. El encuentro entre ambos se da luego de una semana marcada por polémicas declaraciones de los abanderados a La Moneda.

En el inicio del foro, el ex Presidente reiteró que su denuncia sobre los “votos marcados” en la primera vuelta fue “innecesaria”, y recalcó que “nunca he puesto en duda el resultado de la elección ni el rol del Servel, ni de las instituciones”. Sin embargo, afirmó que “la reacción exagerada y mal intencionada de la Nueva Mayoría fue un acto político que no respetó la verdad”.

En esta línea, indicó que “Alejandro está siguiendo una línea de creerse triunfador antes de tiempo. Yo le recomendaría que el triunfalismo y la soberbia siempre son malos consejeros”.

Por su parte, Guillier admitió que sus dichos contra los empresarios fueron “un error”. “Fue una frase que podría haberla planteado de mejor manera en el contexto”, declaró el senador.

Consultado sobre las fuerzas con las cuales gobernaría en una eventual gestión, el parlamentario indicó que “vamos a gobernar con los partidos de la coalición que me apoyan. Esperamos establecer una política de alianza en torno a proyectos objetivos con el Frente Amplio”.

Los postulantes a La Moneda han hablado también de las pymes, isapres, economía, gratuidad y más.

En desarrollo…