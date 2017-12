Piñera hace un llamado a Guillier a bajar las “banderas de la campaña” por la Teletón

El abanderado de Chile Vamos aseguró que a partir de esta noche, todos sus voluntarios van a estar trabajando por dicha causa y emplazó a subir las “banderas de la solidaridad”.

En conversación con Radio Activa, Piñera comentó que “le hice una propuesta al candidato Alejandro Guillier, que a partir de esta noche, cuando comience la Teletón, bajemos las banderas de la campaña electoral y subamos las banderas de la solidaridad, de la Teletón, de la unidad de los chilenos durante las 27 horas que dura la Teletón. Yo creo que le va a hacer bien a Chile”, dijo el ex Mandatario aunque afirmó que “no me ha contestado todavía”.

En relación a las cosas que lo unen a Guillier, el abanderado de oposición precisó que “yo conozco mucho a Alejandro Guillier, de hecho nos tocó trabajar juntos en alguna época (…) y yo le tengo aprecio y eso es lo que me une, la cosa humana”. “Qué es lo que me divide o me separa, que se ha ido poniendo muy odioso, muy amargo, muy descalificador. Así que yo digo Alejandro ese no es el camino”, afirmó.