Jueza que investiga desaparición del ARA San Juan cita a declarar a ministro de Defensa

La jueza argentina que investiga el caso de la desaparición del submarino ARA San Juan, citó a declarar como testigo al ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad.

Además, le pidió que levante el secreto militar, según confirmó la propia magistrada, Marta Yáñez. “El ministro es por ahora el único al que llamé a declarar. Se le envió un oficio para saber qué ocurrió y cuándo ocurrió. Puede responderlo por la misma vía o venir a declarar”, dijo la jueza al diario Clarín.

En su comunicación al ministro, Yáñez también le solicitó que levante el secreto militar, que le impide recibir información del caso, para poder avanzar en la investigación.

“El personal de la Armada está amparado en la confidencialidad. No puedo citarlos a declarar ni exigirles que me brinden documentación sensible hasta que el presidente releve el secreto de Estado”, explicó la jueza.