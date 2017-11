Alejandro Guillier : “No tengo que hacer guiños al Frente Amplio”

El abanderado de la Fuerza de La Mayoría, Alejandro Guillier, se refirió a la postura que debe tomar el Frente Amplio de cara a la seguna vuelta presidencial y descartó guiños hacia ese conglomerado.

En una entrevista con Pulso, el senador aseguró que “yo no tengo que hacer guiños al Frente Amplio, tengo que proponer un muy buen programa para Chile”.

Respecto a la condonación de la deuda CAE, iniciativa que reconoció sería afinada luego de la primera vuelta, Guillier sostuvo que “no hay US$8 mil millones de la caja fiscal para el CAE y decir ‘se paga toda la deuda’. US$8 mil millones es lo que se gasta en varios años en total gratuidad (…) nosotros propusimos una solución gradual en 10 años y no en un año, porque aunque yo quisiera, no hay plata”.

Consultado por la posición que el Frente Amplio tomará en estos días, si darle el apoyo o o no en el balotaje, Guillier dijo que no hacerlo sería “correr un riesgo en eso, es una deuda histórica que podrían cargar y que yo no les recomiendo”. En ese sentido emplazó al Frente Amplio a que “no desperdicien ni desoigan la historia. Ha costado mucho llegara donde estamos” .