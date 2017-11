Andrés Zaldívar es investigado por tráfico de migrantes y cohecho

El presidente de la Cámara Alta, se defendió de las acusaciones y sostuvo que “no he estado cohechando nunca a nadie, a nadie le he ofrecido plata ni le he cobrado plata”.

De acuerdo a información entregada por La Tercera, un oficio del fiscal Marcelo Carrasco, enviado el 9 de noviembre, pide alargar por quince días la interceptación telefónica del parlamentario que es indagado por su relación con Alvaro Jofré Cabezas. El empresario ingresó con 32 ciudadanos de nacionalidad china entre el 7 de junio y el 12 de julio, los cuales entraron con visa de turista.

También se comunicó con Zaldívar, quien “en al menos en tres ocasiones le indica que se ha contactado con Carlos Appelgreen Balbontin”, director general de Asuntos Consulares e Inmigración, para que revisara la situación de las visas gestionadas por el imputado. Consultado por el mismo medio, el parlamentario sostuvo que “yo no he estado cohechando nunca a nadie, a nadie le he ofrecido plata ni le he cobrado plata”, pero que si tuvo contacto con Jofré para consultar “una importación para efectos de la campaña. Se trató de unas bolsas”.