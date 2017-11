Jefe de comando de Guillier descarta apoyo de Lagos a Goic: “No existe”

Osvaldo Correa, jefe del comando de Alejandro Guillier le quitó relevancia al giño que realizó en una entrevista el ex presidente Ricardo Lagos en favor de la carta DC Carolina Goic y aseguró que no se puede molestar “por algo que no existe”.

Sobre las palabras del ex mandatario, aseguró que fue claro al no señalar posición. Resaltó que es una tremenda figura y esperan se sume en la segunda vuelta.

Hoy la DC habló de un “lagazo” con estas palabras, mientras que el senador socialista Carlos Montes, insistió en que Lagos es de izquierda.

