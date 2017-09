Presidente de la Corte Suprema por cierre de Punta Peuco: “No me parece prudente”

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se refirió al posible cierre de Punta Peuco manifestando su rechazo a la medida, sin embargó confesó que se trata de una decisión que debe tomar el gobierno de Michelle Bachelet. “Nosotros obedeceremos no más”, señaló.

En entrevista con El Mercurio, Dolmestch indicó sobre el cierre del recinto penitenciario que “no he sabido nada de eso. No me parece que sea prudente por ahora, pero es una cuestión que decidirá el Ejecutivo, y nosotros obedeceremos no más”.

En conversación con El Mercurio, el presidente del máximo tribunal además comentó la polémica carta de ex comandantes en jefe de la Fuerza Aérea y Carabineros en la que se criticó los procesos judiciales iniciados en contra de integrantes de ambas instituciones.

“Es gente que puede opinar, y es bueno que opinen. Ellos tienen la libertad para hacerlo, no tienen ninguna obligación de orden jerárquico ni nada de eso. Ellos no están contentos, eso es verdad” señaló al respecto la autoridad.