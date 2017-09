OCDE : Chile se ubica entre los países con los aranceles más caros en educación superior

Según el organismo revela que el país presenta el segundo valor más alto del bloque en el caso de las universidades públicas y el cuarto en las privadas.

Según reveló el informe “Education at a Glance 2017”, Chile presenta el segundo arancel más alto en el caso de las universidades públicas, con US$ 7.654 anuales, el que es sólo superado por las universidades públicas de Estados Unidos, donde éste llega a US$ 8.202.

En el caso de las universidades privadas chilenas el arancel es el cuarto más alto, con US$ 7.156 anuales. Esto contrasta con lo que ocurre en otros países del bloque, donde un tercio de éstos tiene aranceles gratuitos en las universidades públicas.

El informe también muestra que en Chile el porcentaje de alumnos matriculados en instituciones públicas de educación superior sólo llega al 15%, mientras que en los países de la OCDE la cifra es mucho mayor, de un 68%.