Pago de asesorías plagiadas de internet complican a Alejandro Guillier

Un reportaje de investigación realizado por radio Bío-Bío reveló que el senador y candidato presidencial, Alejandro Guillier, pagó cerca de $47 millones de pesos entre marzo del 2016 y julio de este año en asesorías externas, las que incluye informes plagiados de Internet el cual contiene párrafos copiados desde la página del Congreso.

Al respecto el senador, dijo que estos informes se realizaron para estar al tanto de lo que pasaba en las comisiones en las que él que no participaba.

“Los senadores cuando pertenecen a partidos se distribuyen en las distintas comisiones y tienen equipos técnicos que les van informando lo que pasa en otras comisiones donde él no participa. Por lo tanto yo generé una pequeña red de gente que trabaja y que me va informando lo que va ocurriendo en otras comisiones”, explicó en abanderado del bloque de la Nueva Mayoría.

Sin embargo, Guillier no dio detalles de por qué la información no fue rescatada directamente desde la página web del Senado si no que le pagó, según informó Radio Bio Bío, a una firma de abogados para su redacción.