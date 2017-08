Iglesia critica demora de Hermanos Maristas en denunciar a religioso abusador de menores

La Iglesia Católica criticó el actuar al interior de la Congregación de los Hermanos Maristas, quienes tardaron siete años en denunciar a un religioso que por décadas cometió abusos sexuales contra menores en al menos dos de sus recintos escolares.

El delegado provincial para la protección de los menores de esa Congregación Mariano Varona, dijo que recién denunciaron el lunes, porque no sabían cómo proceder, ya que les habían recomendado equivocadamente, no denunciar antes que lo hiciera alguna víctima. La actuación no fue correcta y pedimos perdón, resaltó.

El abusador es Abel Pérez Ruiz de 70 años, quien realizó al menos 14 ataques sexuales a menores alumnos del Instituto Alonso de Ercilla en Santiago y el Colegio Marcelino Champagnant de la Pintana.

