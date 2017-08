Goic y problemas de financiamiento: “Pareciera que solo millonarios como Piñera pueden hacer campaña”

La candidata presidencial de la DC al igual que Alejandro Guillier no ha tenido éxito en la solicitud de préstamos a la banca para poder financiar su campaña a La Moneda, por lo que pidió al Gobierno a que “tome cartas en el asunto” ya que espera que el financiamiento público sea posible.

Goic dijo que “pareciera que solo los millonarios como Piñera pueden hacer campaña…quienes no somos empresarios, quienes no tenemos fortuna, no podemos autofinanciar una campaña y necesitamos que esta ley funcione”.

Ironizó al decir que, si la situación sigue así, mejor le entregan “directamente la banda presidencial a Piñera, porque es imposible financiar una campaña de otra manera”.

