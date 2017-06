Subsecretario Aleuy critica “propuestas al voleo” de Piñera en materia de seguridad

El subsecretario del Interior Mahmoud Aleuy calificó de simplista y al voleo la propuesta que realizó el candidato Sebastián Piñera para bajar los índices de victimización y que incluyen la separación de las funciones de las policías para que Carabineros haga prevención y la PDI en investigación.

La autoridad dijo que “el facilismo no es una política pública recomendable…una o dos propuestas no resuelven los problemas porque no abordan todas sus complejidades”.

Dijo que la mayor victimización del país fue durante el mandato de Piñera con un 28,8%.

