Sebastián Piñera se defiende de las críticas : “No recuerdo comentarios equivalentes en casos mucho más graves”

El candidato presidencial de Chile Vamos rechazó las críticas de la Presidenta Bachelet y aseguró que sus dichos en Linares corresponden sólo a “una mala broma”.

“Lamento profundamente que algunos estén haciendo una utilización política de algo que no pasó de ser una mala broma (…) Me disculpé, fue en un contexto muy especial, una broma que no debí haber hecho”, sostuvo el precandidato de Chile Vamos.

Luego que la Presidenta Michelle Bachelet manifestara que ”uno espera de un dirigente que aspira a ser presidente, que tenga mayor sensibilidad en estos temas”. El candidato de Chile Vamos, dijo “lamento mucho que habiendo tantas otras tareas y temas, la Presidenta se haya dedicado ya en dos oportunidades a comentar este hecho”.

Por último, enfatizó que “yo no recuerdo comentarios equivalentes cuando han habido otros casos mucho más graves como por ejemplo cuando se expuso en forma muy humillante la figura de una mujer a través de una muñeca inflable”.