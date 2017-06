Carolina Goic llama a no esconderse a quienes cuestionan la viabilidad de su candidatura presidencial

La candidata presidencial de la DC, expresó su rechazo a la postura de algunos parlamentarios de su partido que piden revisar su postulación a La Moneda.

De acuerdo a la publicación de El Mercurio, el senador Jorge Pizarro junto al diputado Mario Venegas, reconocieron la necesidad de abordar el tema en la próxima junta nacional de la colectividad fijada para el 28 de julio, en la cual 2se deben ratificar las candidaturas parlamentarias de la DC”.

En entrevista con ADN Radio, la senadora de la falange respondió a ello lamentando referirse una vez más a esta “disputa artificial”, asegurando que durante la reunión del consejo nacional realizada ayer dicha inquietud “no fue tema”.

En ese contexto, la senadora señaló “que no busquen subterfugios, que no inventen en la junta una discusión que no hay para plantear sus temores. Así de claro lo quiero señalar. Si alguien cree que es mejor negociar que tener una candidatura demócrata cristiana, que es irrelevante que la DC participe con su propuesta y mirada de país, que lo diga con nombre y apellido”, enfatizó.