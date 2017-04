Mariana Aylwin:si DC no lleva candidato, mayoría de militantes votarán por Piñera

La ex ministra Mariana Aylwin dijo que si la DC no lleva candidato presidencial,” la gran mayoría de los militantes no votará por Alejandro Guillier, sino que por Sebastián Piñera”.

Aylwin reconoció que en lo particular, a ella le costaría mucho votar por la derecha, así que más bien podría votar blanco o nulo, pero insistió en que conoce muchos DC que en ese escenario, apoyarán a Piñera.

Dijo en diálogo con Duna, que cualquiera cree que puede ser presidente, pero Guillier es buen periodista, pero tiene poco de político.