Empresariado califica de “impuesto regresivo” 2% de ahorro previsional a fondo solidario que anunció el Gobierno

Como un impuesto regresivo calificó el empresariado, el anuncio del Gobierno de enviar un proyecto de reforma previsional que aumentaría la cotización en un 5% y donde el 2% iría directo a un fondo de ahorro solidario.

El presidente de la CPC Alfredo Moreno, dijo después de sostener un encuentro con el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, que no comparte el anuncio del ejecutivo porque finalmente el 2% de ahorro al fondo solidario, lo pagarán solo los trabajadores que cotizan y no los independientes que no lo hacen.

Propuso por ejemplo que se discuta en el Congreso que ese fondo salga de impuestos generales a través del sistema tributario. Insistió en que, si estos dineros no quedan en manos del propietario original, es un dinero al trabajo.