Senador Walker critica a Camila Vallejo: “estamos o no estamos” con la Nueva Mayoría

El senador de la DC Ignacio Walker, criticó con dureza a la diputada comunista Camila Vallejo, luego que se rechazara la idea de legislar el proyecto de reforma educacional en la Comisión respectiva.

“Somos o no somos, estamos o no estamos”, se preguntó el legislador con respecto a la postura de la parlamentaria, no alineada con la Nueva Mayoría.

Destacó que no es primera vez que ella actúa así en un clima de impunidad política, ya que antes se opuso al control de identidad, reajuste al sector público, control de identidad, entre otros.