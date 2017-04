Guillier y primarias: “no me imagino un escenario sin primarias”

El candidato presidencial del PR y el PS Alejandro Guillier evitó referirse a su postura inicial de no seguir en la carrera a La Moneda si no hay primarias y afirmó ante las consultas de la prensa en que “entiendo que van..no me imagino un escenario sin primarias”.

Guillier quien fue oficializado como el abanderado por el PS durante la mañana, dijo que está “trabajando para las primarias”.

Dijo esperar que la DC tenga la misma postura porque “la unidad es la clave del éxito”. Ya varios líderes DC adelantaron que es casi imposible que vayan a primarias y eso debe ser resuelto en el Consejo Nacional del 29 de abril.