Ricardo Lagos baja su candidatura : “En mi propio espacio político, la centroizquierda, no se ha producido una convergencia en torno a este proyecto”

Mediante una conferencia de prensa, donde no aceptó preguntas, el ex Presidente Ricardo Lagos confirmó que no seguirá con su candidatura presidencial.

El ex Jefe de Estado habia sido proclamado por el PPD, sin embargo ayer recibió un duró revés luego de que el PS apoyara la candidatura de Alejandro Guillier.

“No se me pasa por alto que el afecto del compromiso que he visto no se ha reflejado en un apoyo ciudadano suficientemente alto”, dijo el ex Mandatario.

Agregó que “en mi propio espacio político, la centroizquierda, no se ha generado una convergencia política ante la amenaza de la dispersión de votos”.