Donald Trump: “No bromeo, el muro se está diseñando ya”

El presidente de EE.UU. Donald Trump anunció que el muro fronterizo ya está en marcha y que, de hecho, ya está siendo diseñado.

“Créanme el muro está siendo diseñado ahora”, dijo Trump, en un discurso ante alguaciles estadounidenses en Washington. “Será un muro de verdad y muchas cosas sucederán de manera positiva para sus ciudades, sus estados”.

“Mucha gente dijo, bueno Trump está bromeando sobre el muro. Yo no bromeaba. No bromeo. No bromeo sobre cosas como esta. Sí, tendremos un muro y será un gran muro”, agregó el mandatario.