Mariano Rajoy se reunió con Theresa May y pidió al gobierno británico un ‘Brexit’ “rápido y constructivo”

El presidente del Gobierno español Mariano Rajoy, habría informado a Theresa May, que el Brexit debe hacerse “con rapidez, con aproximaciones constructivas y en positivo”,

Ambos mandatarios se reunieron hoy, a petición británica, por espacio de unos 25 minutos, antes del inicio de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se celebra en La Valeta (Malta).

Ambos mandatarios coincidieron, según las fuentes consultadas, en la necesidad de “no perjudicar los intereses de los ciudadanos españoles y británicos” que residen en cada uno de sus países. En España viven más de 300.000 británicos, en su mayoría jubilados, y en el Reino Unido casi 200.000 españoles, muchos de ellos jóvenes altamente cualificados.

Rajoy y May se entrevistaron por primera vez el pasado 13 de octubre en Madrid. En esta ocasión no habrá imágenes del encuentro, ya que la delegación británica no permitió la presencia de fotógrafos y cámaras.