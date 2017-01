Fernando Meza fue presentado en Colo Colo

El defensa argentino, Fernando Meza, fue presentado oficialmente en Colo Colo, como el último refuerzo para el cuadro dirigido por Pablo Guede. Meza dijo que desde el principio se sintió atraído con la opción de volver a la liga chilena, sobre todo a Colo Colo.

“Me atrajo todo. Que Colo Colo se interese en uno es muy lindo. Guede explota mis mejores virtudes, saca lo mejor de mí”, declaró el argentino.

Consultado sobre si será usado para el campeonato nacional o solo para Copa Libertadores, el defensa dijo que “no me corresponde a mí verlo. Pero yo venía igual porque por la calidad de jugadores que tiene Colo Colo, me la jugaba porque no eran sólo dos partidos”.