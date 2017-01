Reformalizarán a ex alcalde Pedro Sabat por caso Basura

La Fiscalía Occidente reformalizará al ex alcalde de Ñuñoa Pedro Sabat por el delito de fraude al fisco vinculado al caso Basura, que generaron un perjuicio al municipio de más de 1.400 millones de pesos.

La solicitud fue ingresada por el fiscal José Luis Pérez al Noveno Juzgado de Garantía, e incluye también al ex director de Asesoría Jurídica del municipio, Marcial Araya, por fraude al Fisco, y al ex concejal Antonio Neme por cohecho.

El abogado defensor de Sabat, Luis Masferrer, presentó una solicitud de sobreseimiento a favor del ex alcalde y dijo que “esta solicitud solo viene a demostrar que con los antecedentes que hoy día existen no hay ninguna posibilidad de que el Ministerio Público logre una sentencia en contra del ex alcalde.