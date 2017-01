Caso Tissue: se inicia última sesión de la mesa de mediación entre CMPC y consumidores

Esta tarde se inició la última sesión de la mesa de mediación entre CMPC y grupos de consumidores, que busca fijar un monto de perjuicio generado por la colusión entre la papelera y SCA Chile en el mercado del papel tissue.

En el encuentro, al que llegaron el gerente general de CMPC Hernán Rodríguez, y el director del Sernac, Ernesto Muñoz los representantes de la papelera deberán responder a la última contra propuesta que presentaran agrupaciones de consumidores, luego que la compañía elevara en 40% su última oferta.

En la última mesa se dijo que de no llegar a acuerdo, no habrá más espacio para las negociaciones. “Las diferencias no son tan importantes, pero uno debe velar por una cifra significativa de cara a los consumidores” dijo el Odecu Stefan Larenas.