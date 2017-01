Sudamericano Sub 20 no será transmitido en Chile

Los torneos sudamericanos Sub 20 de Ecuador y Sub 17 de Chile no serán transmitidos por problemas legales que afectan a la actual titular de los derechos deportivos, la empresa Full Play Group S.A.

Canal 13, quien en un principio iba a transmitir los partidos de La Roja en ambos torneos, y que iba a arrendar el resto de los partidos al CDF, informó que la transmisión no se llevará a cabo debido a que la Conmbeol desea terminar el contrato con la entidad, luego de los actos de corrupción en que se han visto involucrados los más altos directivos de Full Play.

Sin embargo, el canal de Luksic informó que mantendrá en Ecuador a sus enviados especiales para hacer reportes de los partidos en los bloques deportivos de los noticiarios.