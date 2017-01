Theresa May confirma que el Reino Unido saldrá de la UE y que negociará un acuerdo comercial

La Primer Ministra británica. Theresa May, confirmó que saldrán de la Unión Europea y que negociarán un acuerdo comercial lo más amplio posible.

En un discurso en el palacio de Lancaster House de Londes, May se refirió a su estrategia de negociación del Brexit. Con respecto a este tema, dijo que el Reino Unido no estará “mitad dentro, mitad fuera” de la comunidad europea.

Asimismo, May afirmó que con la Unión Europea buscan “el mayor acceso posible mediante un nuevo acuerdo de libre comercio amplio, osado y ambicioso. Ese acuerdo podría tomar elementos de los actuales compromisos del mercado único, en ciertas áreas”.