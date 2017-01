Morales fue presentado oficialmente en Colo-Colo: “Celebraré si le hago un gol a la U”

Pedro Morales fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo de Colo Colo, instancia en la que se refirió a sus dichos contra su nuevo club cuando vestía los colores de la U. de Chile, además de confesar que celebrará en caso de convertir un gol a los azules.

Respecto a esto último, aseguró que son los clásicos son importantes “no sólo para mí, sino que para el club. Creo que tanto para Colo Colo como para la U es un partido clave. Siempre es importante ganar los clásicos, sin duda que la rivalidad es tremenda”

¿Celebra en caso de marcale a la’U’? : “Creo que sí, dependiendo del momento del partido. Es la pasión que siento por el fútbol, si no para qué estoy acá. Son circunstancias, pero siempre me he caracterizado de ser una persona respetuosa y lo celebraré con respeto, ante Huachipato también, lo que nos mueve es nuestra pasión como futbolistas”.