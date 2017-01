Caso SQM: Peñailillo contradice versiones de Giorgio Martelli y ex ministro Alberto Arenas

El ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo negó algunas de las declaraciones de Giorgio Martelli y su antiguo compañero en el comité político de La Moneda, el ex ministro de Hacienda Alberto Arenas.Además, descartó haber intermediado entre su ex par de Hacienda y Asesorías y Negocios, que financió la “precampaña”. Peñailillo defendió su primera versión: donde dice que no participó de la constitución de AyN, y que solo recomendó algunos nombres para que trabajaran en la elaboración de contenidos.

Por otra parte, que volvió a prestar testimonio como imputado en el caso SQM, negó haber solicitado el financiamiento del viaje de dos asesores a Nueva York en 2013.