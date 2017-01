Gobierno acepta la renuncia de Cheyre al Concejo Directivo del Servel

La Presidenta Michelle Bachelet acepto la renuncia del ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre al Consejo Directivo del Servel, luego que renunciara en agosto por ser procesado en el caso Caravana de la Muerte.

A través de un comunicado, la Secretaría General de la República informó de la decisión de la Presidenta y que presentará para el cargo a Juanita Gana Quiroz, ex subsecretaria de Telecomunicaciones durante el gobierno del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle y ex integrante del equipo ejecutivo de Codelco.

La renuncia deberá ser ratificada por la Contraloría General de la República y publicada en los próximos días para que se haga efectiva.