Gobierno ruso negó tener información comprometedora de Trump

Luego de que medios norteamericanos publicaran un presunto informe de inteligencia rusa, donde se indicaba que Donald Trump tenía relaciones con el Kremlin y datos de su vida privada, el gobierno ruso descartó tener ese tipo de informaciones.

El vocero de Vladimir Putin Dmitri Peskov, dijo que el gobierno no tiene niuna información de ese tipo y que “este informe no se corresponde con la realidad y no es nada más que una absoluta ficción”.

Peskov dijo también que este tipo de informes lo único que pretenden es minar las relaciones bilaterales” entre Washington y Moscú, a diez días de que Trump asuma como presidente.